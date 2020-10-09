  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şanlıurfa'da karnına şiş batan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı
Aktüel

Şanlıurfa'da karnına şiş batan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:22:27 -
Şanlıurfa'da karnına şiş batan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde karnına şiş batan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karatepe Mahallesi'nde sokakta kardeşiyle ciğer pişirmede kullanılan şişlerle oynayan 10 yaşındaki çocuk şişlerin üzerine düştü.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri çocuğu Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık ekipleri, çocuğun karın boşluğuna saplanan şişin çıkarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Hastanenin acil servisine gelen ekipler, şişi spiral makinesi yardımıyla keserek çıkardı.

Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan ordusuna katılan Fransız'dan dünyanın konuştuğu itiraf
Dünya

Ermenistan ordusuna katılan Fransız'dan dünyanın konuştuğu itiraf

Karabağ'a giderek Ermenistan ordusuna katılan Fransa vatandaşı Artur Oganisyan, Erivan hükümetinin insanları aldattığını ve binlerce askerin..
Fıkralarla İmamoğlu! Böyle rezil oldu
Gündem

Fıkralarla İmamoğlu! Böyle rezil oldu

İstanbul'da yaşanan şiddetli yağış Kadıköy ve bazı bölgelerde sele neden oldu. Kadıköy'de yaşanan sel, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Kadıköy'de ..
Paşinyan çaresizliği! Yasak getirdi
Dünya

Paşinyan çaresizliği! Yasak getirdi

Azerbaycan karşısında çaresiz kalan Ermenistan hükümeti kısıtlamalara başladı. Ermenistan'da Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetiminin savunma ..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay