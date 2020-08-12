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Aktüel

Şanlıurfa'da karantina kurallarına uymayan 30 kişiye para cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2020-08-12 17:16:01 -
Şanlıurfa'da karantina kurallarına uymayan 30 kişiye para cezası kesildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarına uymayan 30 kişiye 94 bin 500 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Bu kapsamda polis, jandarma ve sağlık personelinden oluşan ekipler, karantina kararı uygulanan 1071 haneyi ziyaret ederek, hastaların izolasyon kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Denetimlerde adreslerinde bulunmayan 30 kişiye karantina tedbirini ihlal etmekten 94 bin 500 lira ceza verildi.

Öte yandan, karantina tedbiri uygulanan evlerde denetim yapan ekip sayısının da arttırıldığı bildirildi.

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