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Aktüel

Şanlıurfa'da karantina kurallarına uymayan 19 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-08-08 14:11:36 -
Şanlıurfa'da karantina kurallarına uymayan 19 kişiye para cezası

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarına uymayan 19 kişiye 59 bin 850 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Polis, jandarma ve sağlık personelinden oluşan ekipler, karantina kararlarının uygulandığı 1506 haneye ziyarette bulunarak, hastaların ihtiyaçlarını ve izolasyon kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Ekipler, vatandaşlara ilaçlarını aksatmadan kullanmaları, evlerinden çıkmamaları ve evlerine kimseyi kabul etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

İkametgahlarında bulunmadıkları belirlenen karantinadaki 19 kişi evlerine çağrılarak 59 bin 850 lira ceza uygulandı.

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