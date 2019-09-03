Şanlıurfa’da kahreden kaza Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde ailesiyle birlikte üzüm hasadına giden 12 yaşındaki kız çocuğu, üzerinden düştüğü traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde ailesiyle birlikte üzüm hasadına giden 12 yaşındaki kız çocuğu, üzerinden düştüğü traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı kırsal İnanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Hacire Aslan (12), ailesiyle birlikte üzüm hasadı için traktöre binerek tarlaya gitti. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücü, iddiaya göre traktör üzerinde dengesini kaybederek düşen Aslan’ın üzerinden geçti. Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuk burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aslan’ın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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