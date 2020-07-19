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Aktüel

Şanlıurfa'da kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-19 18:46:10 -
Şanlıurfa'da kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, kafası pencerenin demir korkuluğuna sıkışan çocuğu itfaiye ekibi kurtardı.

Songül Aslan'ın (3) kafası, Muradiye Mahallesi'ndeki evlerinde pencerenin demir korkuluğuna sıkıştı.

Çocuğu sıkıştığı yerden çıkaramayan ailesi, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekibi kız çocuğunu sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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