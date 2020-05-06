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Şanlıurfa’da kaçakçılara operasyon: 24 gözaltı

Şanlıurfa’da kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında haklarında 8 ile 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişinin de bulunduğu 24 şahıs yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 12:59:35 -
Şanlıurfa’da kaçakçılara operasyon: 24 gözaltı

Şanlıurfa’da kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında haklarında 8 ile 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişinin de bulunduğu 24 şahıs yakalandı.


Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik il genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda toplam 24 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında haklarında 8 ile 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişinin de bulunduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 20 zanlıdan 11’i tutuklanırken 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi ise cezaevine teslim edildi.


Operasyonlarda bir adet uzun namlulu silah, 7 bin 500 adet mermi ile ekili vaziyette 70 kök kenevir bitkisi ve 100 gram eroin maddesi ele geçirildi.

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