Şanlıurfa’da kaçak yapıya geçit yok Şanlıurfa’da kentsel dönüşüm alanı içerisinde kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa’da kentsel dönüşüm alanı içerisinde kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, daha önce tebligat yaptığı Eyyübiye ilçesinde bulunan Büyükhancağız Mahallesinde bulunan kaçak yapıların yıkımını tamamladı. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kentin kalbi konumundaki Kale Eteği’nde çalışmalara başlayan büyükşehir belediyesi, ruhsatsız kaçak yapıları da takibe aldı. Bu kapsamda Eyyübiye ilçesindeki Büyükhancağız Mahallesinde belediyeye ait kentsel dönüşüm alanında bulunan yapılar, ekipler tarafından sorunsuz bir şekilde yıkıldı.

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