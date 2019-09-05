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Şanlıurfa'da İYİ Parti'den istifa

05 Eylül 2019 Perşembe 18:29
Şanlıurfa'da İYİ Parti'den istifa

ŞANLIURFA (AA) - İYİ Parti Viranşehir İlçe Başkanı Zeynel Yazoğulları ile teşkilattan sorumlu başkan yardımcısı ve parti sözcüsü, partisinden istifa etti.

Yazoğulları, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti'nin toplumu birleştirmek, eşitlik ve demokrasi kavramlarına bağlılıktan uzaklaştığını belirtti.

Görüş ayrılığı nedeniyle partiden istifa kararı aldığını vurgulayan Yazoğulları, şunları kaydetti:

"Partideki tüm görevlerimden ve üyeliğimden istifa ettim. Oluşturulan parti yönetimi büyük hatalar yapıyor. Gerek iç gerekse de dış siyasette umduğumuzdan farklı bir yol çizen İyi Parti'den istifa ettik. Önümüzdeki günlerde farklı bir siyasi yapılanma içinde yolumuza devam edeceğiz."

Yazoğulları, beraberinde, teşkilattan sorumlu başkan yardımcısı Adnan Çiftçi ile parti sözcüsü Ayhan Gönen'in de istifa ettiğini söyledi.


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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 18:29
  1. açıklama
  2. İstifa
  3. İyi Parti
  4. Viranşehir

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