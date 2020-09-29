Şanlıurfa'da itfaiyecilerden Azerbaycan'a bayraklı destek

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da itfaiye ekipleri, Azerbaycan'a destek vermek amacıyla bayraklarla süsledikleri araçlarıyla şehir turu yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, İtfaiye Haftası'nı çeşitli etkinlikler düzenleyerek kutluyor.

Etkinlikler kapsamında geleneksel olarak araçlarıyla konvoy yaparak şehir turu atan ekipler, bu yıl Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki göstermek ve Azerbaycan'a destek vermek amacıyla araçlarını Türk bayrağının yanında "kardeş ülke" Azerbaycan bayraklarıyla süsledi.

Ekipler, daha sonra araçlarıyla konvoy oluşturarak, İpekyol Bulvarı, Haleplibahçe, Divanyolu, Sarayönü Caddeleri ile Atatürk Bulvarı'ndan geçerek şehir turu attı.

Tur sırasında siren çalan ekiplere güzergahtaki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Nur Asoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İtfaiye Haftası'nı kısıtlı etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Şehir turu etkinliğinde Azerbaycan'a destek vermek için araçlara bayraklar astıklarını belirten Asoğlu, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yapmış olduğu haksız saldırıyı kınadığımızı belirtmek ve Azerbaycan'ın her zaman yanında olduğumuzu göstermek için araçlarımızı Azerbaycan bayraklarıyla süsledik. Kardeş ülke, can Azerbaycan'ı gönülden destekliyoruz ve buradan onlara selamlarımızı gönderiyoruz." diye konuştu.