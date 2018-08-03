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Şanlıurfa'da işçi servisi devrildi: 10 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da, Organize Sanayi Bölgesi’ne işçi taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

03 Ağustos 2018 Cuma 10:25
Şanlıurfa'da işçi servisi devrildi: 10 kişi yaralandı

Kaza, sabah erken saatlerde Sigorta Mahallesi'nde bulunan SSK kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 S 1173 plakalı işçi servis minibüsü, kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, minibüste bulunan 10 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere taşıdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 10:25
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