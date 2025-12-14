  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "yasa dışı bahis" açıklaması

Dev projenin büyük bölümü açıldı: Sınır kapılarına yüksek standartlı ulaşım!

Ataşehir’de korkunç iddia ortaya çıktı! Depoda at kesimi yapanlara operasyon

Dünyada yeni savaş patlak verdi! F-16 savaş uçaklarıyla vurdular

Yerinde dönüşümde somut adımlar! Deprem bölgesinde konutlar yükseliyor

Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden Ahmet Özer: Kucaklaşma zamanı

Rant, grupçuluk ve çıkar ilişkileri…DEM teşkilatı DEM'li belediyeyi ifşaladı

İsrail Gazze’yi mezarlığa çevirdi! Katliamın adı değişmiyor: 70 bin 654 can, bitmeyen soykırım

Kendi zekanız tatile mi gitti? Algıcı Ekrem’cilerin kılavuzu yapay zeka çıktı

CHP’li kadın vekilden terbiyesizlik! Leyla Şahin Usta’ya skandal hakaret
Yerel Şanlıurfa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Yerel

Şanlıurfa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Şanlıurfa'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 25 yaşındaki Mehmet Emin Özbay yaralandı. Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Ofis Mahallesi'nde bir iş yerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda iş yerinde bulunan Mehmet Emin Özbay (25) vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Özbay, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayın ardından kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da 61 yaşındaki kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili karar verildi
Şanlıurfa'da 61 yaşındaki kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili karar verildi

Yaşam

Şanlıurfa'da 61 yaşındaki kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili karar verildi

Kahramanmaraş'ta otomobile silahlı saldırı! Sürücü hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta otomobile silahlı saldırı! Sürücü hayatını kaybetti

Yerel

Kahramanmaraş'ta otomobile silahlı saldırı! Sürücü hayatını kaybetti

Sakarya’da komşu esnaflar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Sakarya’da komşu esnaflar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Yerel

Sakarya’da komşu esnaflar arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23