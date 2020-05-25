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Aktüel

Şanlıurfa'da iplik fabrikasındaki yangın hasara neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-25 11:04:30 -
Şanlıurfa'da iplik fabrikasındaki yangın hasara neden oldu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iplik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren iplik fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle üretimin yapılmadığı fabrikadaki yangını fark eden bekçiler itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

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