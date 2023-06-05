Şanlıurfa'da infaz!
Şanlıurfa'da husumetlisi tarafından silahlı vurulan şahıs hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, hayatını kaybetti.
Devteşti Mahallesi'nde İ. D. (22), aralarında husumet bulunduğu iddia edilen F.A'nın silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ. D., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.