  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O medya organında 29 Mayıs günü saatler durdu!

Üst düzey bürokratların Türkiye'ye gelişinde Osmanlı izleri!

Mehmet Şimşek'in bakan olmasından sonra o görüntü çok konuşuldu!

Petrol fiyatlarını ilgilendiren kritik duyuru: Tam tamına 40 milyon 463 bin varil! Dünyayı sallayacak görüşmeler resmen başladı

ABD'den Hakan Fidan mesajı

Alman devinden sürpriz! Beklenmedik kararı: 60 yıllık logosunu değiştirdi! Herkes şaşkına döndü

Terör örgütü PKK'dan destek verdiği muhalefete Kılıçdaroğlu eleştirisi: Başka aday olsaydı kazanabilirdi!

Hatice Kolçak altını ve doları olanları uyardı: O tarihte her şey değişebilir çağrısı, Mehmet Şimşek analizi! İşte açıklaması

Sinan Oğan'dan 'faiz' açıklaması!

Hezimete uğrayan 7'li masa üyesi HDP/Yeşil Sol Parti'de yönetim değişiyor!
Yerel Şanlıurfa'da infaz!
Yerel

Şanlıurfa'da infaz!

Yeniakit Publisher
2023-06-05 11:29:00 -
Şanlıurfa'da infaz!

Şanlıurfa'da husumetlisi tarafından silahlı vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, hayatını kaybetti.

Devteşti Mahallesi'nde İ. D. (22), aralarında husumet bulunduğu iddia edilen F.A'nın silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İ. D., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 5 kişi yaralandı

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 5 kişi yaralandı

Bir bu eksikti! Deprem sonrası böcek istilası
Bir bu eksikti! Deprem sonrası böcek istilası

Gündem

Bir bu eksikti! Deprem sonrası böcek istilası

Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Yerel

Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Şanlıurfa’da deprem
Şanlıurfa’da deprem

Gündem

Şanlıurfa’da deprem

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyaca ünlü bankadan Mehmet Şimşek için sözler, şok dolar - TL tahmini: 28’i Görecek, net tarihi... Tahminini değiştirdi!
Ekonomi

Dünyaca ünlü bankadan Mehmet Şimşek için sözler, şok dolar - TL tahmini: 28’i Görecek, net tarihi... Tahminini değiştirdi!

Goldman Sachs, dünyaca ünlü liderler ve dolar hakkında analizler yapıyor. Türkiye'den peş peşe yeni kabine bakanlarına ait atama haberleri ..
Utanmadan neler söylüyor neler! Demirtaş'tan HÜDA PAR'a fıkra gibi çağrı
Siyaset

Utanmadan neler söylüyor neler! Demirtaş'tan HÜDA PAR'a fıkra gibi çağrı

Terörden cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski EŞ Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, muhalifler tarafından linç kampanyasına uğratılan ve terö..
Hepsi oturdu o ayağa kalktı! Erdoğan'ı ayakta alkışlayan İYİ Partili Beker'in HDP açıklaması gündemde
Siyaset

Hepsi oturdu o ayağa kalktı! Erdoğan'ı ayakta alkışlayan İYİ Partili Beker'in HDP açıklaması gündemde

TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek resmen 13. Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'a CHP'li, İYİ Partili ve HDP'li milletvekilleri saygıs..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23