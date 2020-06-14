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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 21:56:40 -
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Mehmet Fatih Öztürk idaresindeki 34 BIC 610 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun Birecik-Halfeti Kavşağı'nda Filiz Nur Fedai yönetimindeki 35 AU 0585 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle otomobillerde bulunan Esin Nur, Elif Mina ve Ece Sultan Fedai ile Nahide Örenler yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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