  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Aktüel

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 10:01:47 -
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 63 VB 427 ve 63 HN 372 plakalı iki otomobil, merkez Haliliye ilçesi Göbeklitepe kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan 2'si itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları otomobilden çıkarıldı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 5 yaralıdan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa ülkesinden gelen açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü! Darbe yapacaklar
Dünya

Avrupa ülkesinden gelen açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü! Darbe yapacaklar

Avrupa ülkesi Ukrayna’da dünya basınına bomba gibi düşen açıklama yapıldı. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in darbe ile indirileceği söyle..
Türkiye milyar dolarlık petrol gelirinden pay alacak! Mutabakat metni imza aşamasında
Gündem

Türkiye milyar dolarlık petrol gelirinden pay alacak! Mutabakat metni imza aşamasında

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, "Libya yetkilileri Türk gaz ve petrol şirketlerini L..
Ersin Tatar: Türkiye'den koparılırsak tehlike altına gireriz
Gündem

Ersin Tatar: Türkiye'den koparılırsak tehlike altına gireriz

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlılığını ortaya koyduğunu söyleyen KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Bölgesel dengeler gereği Türkiye ile uyum..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı