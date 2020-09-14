Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 63 VB 427 ve 63 HN 372 plakalı iki otomobil, merkez Haliliye ilçesi Göbeklitepe kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılardan 2'si itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları otomobilden çıkarıldı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 5 yaralıdan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.