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Aktüel Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Aktüel

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:33:35 -
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Adnan Yıldırım'ın kullandığı 63 HU 502 plakalı otomobil ile Abdullah Bayşun (45) idaresindeki 06 HU 502 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 27. kilometresinde çarpıştı.

Kazada, sürücü Bayşun ile araçlardaki Hatice Bayşun (78), Rediye (31) ve İsa Yıldırım (13) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hatice Bayşun'un durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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