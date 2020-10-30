  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Aktüel

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 23:32:52 -
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarında sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 25. kilometresinde sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 80 AV 233 plakalı otomobil ile 54 AND 059 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye görevlileri, araçlarında sıkışan sürücüleri bulundukları yerden çıkararak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tansu Çiller'den bomba Mesut Yılmaz itirafı!
Siyaset

Tansu Çiller'den bomba Mesut Yılmaz itirafı!

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yine eski Başbakanlardan Tansu Çiller, Yılmaz'ın ölümüyle ilgil..
Aliyev'den Türkiye'ye 'Biz hazırız' çağrısı
Dünya

Aliyev'den Türkiye'ye 'Biz hazırız' çağrısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını söyledi.
Uğur Işılak solak medyayı öyle bir ters köşeye yatırdı ki...
Gündem

Uğur Işılak solak medyayı öyle bir ters köşeye yatırdı ki...

‘Dombra’ şarkısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarlayan Uğur Işılak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’yi eleştirdiği iddia edilen yeni bir şar..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay