Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarında sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 25. kilometresinde sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 80 AV 233 plakalı otomobil ile 54 AND 059 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye görevlileri, araçlarında sıkışan sürücüleri bulundukları yerden çıkararak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.
Yaralılar, Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırdı.