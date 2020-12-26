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Yerel Şanlıurfa'da iki aile birbirine girdi! Dehşet saçtılar
Yerel

Şanlıurfa'da iki aile birbirine girdi! Dehşet saçtılar

Şanlıurfa'da aralarında husumet bulanan iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 15:48:00 - 2020-12-26 15:48:31
Şanlıurfa'da iki aile birbirine girdi! Dehşet saçtılar

Şanlıurfa- Bozova yolunda Remzi Mahallesi'nde meydana gelen kavgada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sabah'ın haberine göre kavga, Şanlıurfa- Bozova karayolu Remzi mahallesi yaşandı. İddiaya göre, aralarında daha husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı, kavgada 4 kişinin öldüğüi 2 kişinin de yaralandığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda ambulansa ve güvenlik güçleri sevk edildi.

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