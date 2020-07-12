Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kural Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada 6 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Uysal (43) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İki tarafa ait bazı evlerin yakıldığı mahallede gerginlik devam ederken jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.