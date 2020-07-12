  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 19:23:55 -
Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kural Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 6 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Uysal (43) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki tarafa ait bazı evlerin yakıldığı mahallede gerginlik devam ederken jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı