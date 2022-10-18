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Yerel Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 5 yaralı
Yerel

Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2022-10-18 08:25:00 -
Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 5 yaralı

Husumetli olan iki aile arasında Yenişehir Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişi, bıçak ve sopalarla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

Kavganın ardından mahallede ve yaralıların bulunduğu hastanede polis ekipleri önlem aldı.

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