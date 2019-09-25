Şanlıurfa'da iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü Şanlıurfa'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Akçakale ilçesi kırsalındaki Mavitaş Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, taş, sopa ve bıçağın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan Mustafa Karakuş (22), 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karakuş, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri kavgayla ilgili şüpheli A.K'yi gözaltına aldı.

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