Şanlıurfa'da HDP'li 5 yönetici tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK propagandası yapıldığı gerekçesiyle HDP il binasına polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 48 kişiden, parti yöneticisi olan 5'i tutuklandı.



Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığı iddiasıyla, tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için, aralarında HDP'li milletvekillerinin de olduğu bir grup partili, 3 günlük açlık grevi başlattı. Geçen Perşembe günü partinin il binasından sık sık terör örgütü ve elebaşı lehine slogan atıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, binaya gitti. Burada yapılan kontrolde, terör örgütü ve elebaşı lehine slogan atıldığı saptanınca il binasına polisler tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında HDP'li il yöneticilerinin de bulunduğu 48 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 34'ü çıkarıldıkları mahkemece 'adli kontrol şartı' ile serbest bırakıldı. Mahkeme, HDP'li yöneticiler Hedle Oğur, Bekir Karakeçili, Selvi Öztunç, Mehmet Ali Oba ve Mehmet Şükrü Turgut'un ise tutuklu yargılanmasına karar verdi. 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin de devam ettiği belirtildi.