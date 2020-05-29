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Şanlıurfa'da hafif ticari araç refüje çarptı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 18:30:48 -
Şanlıurfa'da hafif ticari araç refüje çarptı: 3 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu biri 4 aylık çocuk 3 kişi yaralandı.

Muhammet Kırmızı'nın kullandığı 06 DJJ 21 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu Hilvan girişinde orta refüje çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki biri 4 aylık çocuk iki kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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