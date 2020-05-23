Şanlıurfa'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
İsmail Aslankan (23) idaresindeki 34 EA 0269 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Akçakale kara yolu Uğraklı Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan İsa (22), Muhammed (27) ve Yahya Aslankan (26) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırama Hastanesine kaldırıldı.