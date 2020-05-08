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Aktüel

Şanlıurfa'da gürültü kavgası: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 14:31:30 -
Şanlıurfa'da gürültü kavgası: 5 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da gürültü yaptıkları gerekçesiyle binada oturanlar ile iş yeri çalışanları arsında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Paşabağı Mahallesi'nde bir apartmanın altında araç ekspertizi hizmeti veren iş yerinin çalışanlarıyla binada oturanlar arasında gürültü yaptıkları iddiasıyla başlayan tartışma, taş ve sopaların da kullandığı kavgaya dönüştü.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin havaya ateş açması sonucu gruplar ayrıldı. Kavgada yaralanan 5 kişi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polisler de kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

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