Şanlıurfa’da gençlik buluşmasında İbrahim Tatlıses de vardı “Vuruldum başıma bu kaza geldi, gözümü açtım başucumda Erdoğan”

İbrahim Tatlıses ile tanışmasını dile getiren Erdoğan özetle şöyle konuştu,

“Sevgili gençler Şanlıurfa'nın saygı değer güzel insanları ve büyük sanatçı kardeşimiz İbrahim Tatlıses ile güzel anlar yaşıyoruz. İbrahim Tatlıses Kültür Merkezimiz hayırlı olsun. Şanlıurfa'mız Türkiye'nin en genç şehri. Sadece Şanlıurfa'dan oy kullanacak 250 bin gencimiz var. Böyle bir şehirde gençlerle bir araya gelmenin, bende genç bir Cumhurbaşkanı olarak mutluluğunu yaşıyorum... Biz ne sağdayız, ne de solda. Biz siyasetin merkezindeyiz. Ve Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye vizyonuyla hazırlamaya karşılarken en çok da sizlerin gayretine güveniyoruz...

Bugün toplu açılıştaki katılım, az önce rakam da verdim muhteşemdi. Şu ana kadar yaptığım büyükşehir açılışlarında Şanlıurfa bugün zirve yaptı. Bakalım önümüzdeki hafta Samsun'da olacağız. Samsun geçebilecek mi? İlk defa gençlik buluşmalarında İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde farklı bir şey yaşadık. Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. İbrahim Bey'in ismine yakışır böyle bir kültür merkezi yapılmış olması Şanlıurfa tarihi boyunca unutulmayacak. 2023'e yönelik güzel bir adım atıldı. Zirveyi burası yaptı.

İbrahim Bey'i karşılıklı tanışma şeklimiz Belediye Başkanlığı döneminde oldu. Zaten biz eserleriyle kendisini tanıdık. Tabii o arzu edilmeyen olay bizi çok ama çok üzdü. Fakat o dönemlerde birileri farklı bir beklentiler içerisindeyken Tatlıses adeta yeniden doğdu.”

İbrahim Tatlıses de konuşarak Erdoğan’a sevgisini ifade etti.

“ Vuruldum başıma bu kaza geldi, gözümü açtım ameliyattan başucumda Başbakan. Almanya'ya gittim İdo yanımda telefonda Başbakan "Nasıl oldun, iyi misin" Nasıl unutayım ben şimdi. Bana vefasını hiçbir zaman unutmadı. Onun için ben de ona karşı vefalıyım, sevgiliyim.”