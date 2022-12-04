Şanlıurfa’da genç ablasını öldürmüştü! Kan donduran ifade: İyi ki onu öldürdüm...
Son dakika haberi! Şanlıurfa'da kadın cinayetinde son durum şöyle; Urfa'da yaşanan dehşet verici olayda Y.H. isimli bir şahıs sokak ortasında korkunç bir cinayet gerçekleşti. Şanlıurfa'da emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli ele geçirildi gözaltına alındı. Şüpheli 'Beni yakalamasaydınız ailemin diğer fertlerini öldürecektim' ifadelerini açıkladı. Genç kadın vizyon sahibi İnşaat Mühendisiydi...
Şanlıurfa'da kardeşi Yekta Hezer (24) tarafından pompalı tüfekle öldürülen Bahar Hezer'in (26) cenazesi, toprağa verildi. Polisteki ifadesinde hiç pişman olmadığını söyleyen Hezer, "İyi ki onu öldürdüm. Polis beni yakalamasaydı ailemin diğer fertlerini de öldürecektim" dedi. Olay, dün öğle saatlerinde Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yekta Hezer, yolda yürüyen ablası İnşaat Mühendisi Bahar Hezer'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Emniyetteki ifadesinde Yekta Hezer, pişman olmadığını belirterek, "Bahar, beni deli olarak görüyordu. Sürekli bana 'Senin 46 raporun var. Git, psikiyatri doktoruna gözük. Sen delisin' diyordu. Tanrı'ya güveniyorum. İyi ki onu öldürdüm. Polis beni yakalamasaydı ailemin diğer fertlerini de öldürecektim. Hiç pişman değilim" dedi. İfadesinin ardından Hezer, adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.