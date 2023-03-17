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Gündem Şanlıurfa'da fırsatçılar yandı!
Gündem

Şanlıurfa'da fırsatçılar yandı!

Şanlıurfa Valiliği, yaşanan felaketlerden sonra su fiyatlarında fahiş artış yapanlara yasal işlem yapılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 11:42:00 -
Şanlıurfa'da fırsatçılar yandı!

Türkiye felaketleri art arda yaşadı. Henüz depremin yaraları sarılmazken depremde ciddi hasar alan ve Adıyaman'ı bu kez sel vurdu.

16 canı kaybettiğimizi bölgede yine her felaketten sonra olduğu gibi fırsatçılar ortaya çıktı. Fırsatçıların bu kez hedefinde su var.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, su fiyatlarında fahiş oranda artış yapanlar hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.

Vali Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hazır su fiyatlarında artış yaşandığı duyumları aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Her felaketi fırsat bilen fırsatçılar tarafından su fiyatlarına fahiş bir artış yapıldığına dair haberler duyuyoruz. Bu konuyu hukuken yakından takip edeceğim. Ekiplerimizle beraber sahada denetimler yapıp buna fırsat vermeyeceğiz ve gerekli yasal işlemleri yapacağız."
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Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Atatürk Barajı havzasındaki aşırı kirlilik dolayısıyla kent merkezindeki Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerine geçici süreyle şebeke suyu verilemiyor.

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