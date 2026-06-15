Bilim insanları, Branyas'ın gen haritasında beyin sağlığını, kalp fonksiyonlarını ve bağışıklık sistemini koruyan çok nadir gen varyantları tespit etti. Kan profilinde ise kötü kolesterolün (LDL) ve trigliserid seviyelerinin inanılmaz derecede düşük, iyi kolesterolün (HDL) ise çok yüksek olduğu görüldü. Ayrıca yaşlanmanın en büyük tetikleyicisi olan kronik inflamasyonun (vücut içi iltihaplanma) Branyas'ın vücudunda neredeyse hiç olmadığı belirlendi.