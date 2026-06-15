117 yaşına kadar yaşamanın sırrını açıkladı: Her gün 3 kase tüketti!
117 yaşına kadar yaşamasının sırrı ortaya çıkan Maria Branyas, 20 yıl boyunca tükettiği besin sayesinde hücrelerinin 23 yaş daha genç olduğu beliritldi.
117 yaşına kadar yaşamasının sırrı ortaya çıkan Maria Branyas, 20 yıl boyunca tükettiği besin sayesinde hücrelerinin 23 yaş daha genç olduğu beliritldi.
İki dünya savaşı, İspanyol İç Savaşı, 1918 İspanyol gribi ve son olarak COVID-19 pandemisini atlatarak 117 yıl 168 gün yaşayan Maria Branyas, bilim dünyasının merceği altındaydı.
Dr. Manel Esteller liderliğindeki uzman ekip, dünyanın en yaşlı insanının kan, tükürük ve DNA örneklerini inceleyerek tarihin en kapsamlı "asırlık" araştırmasını tamamladı.
Dünyanın en uzun yaşayan insanı unvanına sahip olan ve 2024 yılında 117 yaşında hayatını kaybeden Maria Branyas'ın biyolojik sırrı sonunda çözüldü.
HÜCRELERİ TAM 23 YAŞ DAHA GENÇ ÇIKTI!
Araştırmanın en çarpıcı sonucu, Maria Branyas'ın epigenetik saat (biyolojik yaş) analizinde ortaya çıktı. Yapılan testlerde, Branyas'ın hücrelerinin kronolojik yaşından tam 23 yaş daha genç davrandığını ortaya koydu.
Rapora göre, Branyas’ın vücudunda yaşlılığın getirdiği doğal deformasyon sinyalleri bulunsa da, bünyesinin kanser, bunama (demans) ya da hayatı tehdit eden ağır kardiyovasküler hastalıkların hiçbirine geçit vermediği gözlemlendi. Elde edilen bu kritik veri, doğru hücresel savunma mekanizmaları ve genetik kalkan sayesinde yaşlılığın ölümcül yan etkilerinden korunmanın tamamen mümkün olduğunu tıp dünyasına gösteriyor.
Bilim insanları, Branyas'ın gen haritasında beyin sağlığını, kalp fonksiyonlarını ve bağışıklık sistemini koruyan çok nadir gen varyantları tespit etti. Kan profilinde ise kötü kolesterolün (LDL) ve trigliserid seviyelerinin inanılmaz derecede düşük, iyi kolesterolün (HDL) ise çok yüksek olduğu görüldü. Ayrıca yaşlanmanın en büyük tetikleyicisi olan kronik inflamasyonun (vücut içi iltihaplanma) Branyas'ın vücudunda neredeyse hiç olmadığı belirlendi.
SON 20 YILDIR HER GÜN 3 KASE TÜKETİYORDU! Araştırmada en ilginç detay ise bağırsak mikrobiyomu (bağırsak florası) analizinde saklı.
Yaşlandıkça azalan ve bağışıklığı koruyan faydalı Bifidobacterium bakterileri, 117 yaşındaki kadının bağırsağında zirve yapmış durumdaydı.
MEĞER HER GÜN 3 KERE TÜKETMİŞ Maria Branyas, hayatının son 20 yılında günde ortalama 3 kase yoğurt tüketiyordu.
Uzmanlar kesin bir neden-sonuç ilişkisi kurmak için henüz erken olduğunu belirtse de, düzenli yoğurt tüketiminin bağırsak sağlığını destekleyerek bu olağanüstü ömre büyük bir katkı sağladığını düşünüyor.
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