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#1
Foto - Haziran ortasında kar üstünde kamp, donmuş şelaleye tırmanış!

Birçok yönü ile hala bakir ve doğal kalmış Cilo Dağıları’ndaki donmuş şelaleye ünlü dağcı Tunç Fındık ve ekibi tırmanış yaptı. Dağcı Hacı Tansu rehberliğinde Sipa Durık noktasının kuzey duvarında bulunan 600 metrelik donmuş şelaleye tırmanış yapılarak buzulun zirvesine ulaşıldı.

#2
Foto - Haziran ortasında kar üstünde kamp, donmuş şelaleye tırmanış!

Konu ile ilgili bilgi veren Hacı Tansu, Cilo Dağıları’nın en yüksek ikinci zirvesi olan Sipa Durık noktasının 4 bin 113 metre olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağıdır. Bu dağın her tarafında keskin duvar rotaları var. Ancak bu dağa çeşitli tarihlerde 3 defa zirve yapılmıştır. Yani zirvesine en az çıkılan dağlarımızdan biridir. Bizler Hakkari dağlarında çeşitli doğa sporları rotalarını açıyoruz. Geçen sene açtığımız sekiz rotadan sonra bu sene de rota açma çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

#3
Foto - Haziran ortasında kar üstünde kamp, donmuş şelaleye tırmanış!

Eşsiz bir tırmanış yaptıklarını ve elinden sakatlandığı için 3 bin 750 metreden geri dönmek zorunda kaldığım ve arkadaşlarının zirve yaptığını dile getiren Tansu, "Haziran ayının ortalarında donmuş şelale tırmanışı gerçekleştirdik. Bu şelale Türkiye'nin en uzun donmuş şelalesi unvanını aldı. Bu da bir ilktir" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Haziran ortasında kar üstünde kamp, donmuş şelaleye tırmanış!

Tunç Fındık ise Hakkari’deki dağların ülkemizin dağcılığı açısında çok önemli olduğunu belirterek, "Cilo Dağları’na daha önce de birkaç kez geldik ve farklı tırmanışlar gerçekleştirdik. Yeni rotalar açtık. Cilo Dağları’nın ülke ve dünya dağcılık alanında hak ettiği yere gelmesi için hep birlikte çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.

#5
Foto - Haziran ortasında kar üstünde kamp, donmuş şelaleye tırmanış!

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