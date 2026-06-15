Konu ile ilgili bilgi veren Hacı Tansu, Cilo Dağıları’nın en yüksek ikinci zirvesi olan Sipa Durık noktasının 4 bin 113 metre olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağıdır. Bu dağın her tarafında keskin duvar rotaları var. Ancak bu dağa çeşitli tarihlerde 3 defa zirve yapılmıştır. Yani zirvesine en az çıkılan dağlarımızdan biridir. Bizler Hakkari dağlarında çeşitli doğa sporları rotalarını açıyoruz. Geçen sene açtığımız sekiz rotadan sonra bu sene de rota açma çalışmalarımız devam edecektir" dedi.