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Yerel Şanlıurfa'da feci olay! Çıktığı direkte bir anda...
Yerel

Şanlıurfa'da feci olay! Çıktığı direkte bir anda...

44 yaşındaki İbrahim Yıldız, kablo arızasını gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 18:19:00 -
Şanlıurfa'da feci olay! Çıktığı direkte bir anda...

Şanlıurfa'da talihsiz bir kaza yaşandı.

Öğle saatlerinde Maşuk Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre elektrikçi İbrahim Yıldız, kablo arızasını gidermek için elektrik direğine çıktı.

44 yaşındaki Yıldız, kabloyu tamir ederken akıma kapıldı.

Akıma kapılarak yaşamını yitirdi

Yıldız’ı hareketsiz şekilde direkte asılı gören vatandaşlar, durumu DEDAŞ ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, akıma kapılan Yıldız’ı direkten indirdi.

 

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