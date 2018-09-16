THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Şanlıurfa'da feci kaza! Bir aile yok oldu

Şanlıurfa’da ticari taksi ile bir otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan baba ve 2 oğlu, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

16 Eylül 2018 Pazar 13:10
Şanlıurfa'da feci kaza! Bir aile yok oldu

Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun Kabahaydar Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 33 DZY 42 plakalı otomobil ile İbrahim Halil Karaman yönetimindeki 63 T 0260 plakalı ticari taksi çarpıştı.

Kazada ticari araçta bulunan aynı aileden Mehmet Emin ile oğulları Reşit ve Ömer Emin, kaldırıldıkları Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenazeler, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.


Ticari takside bulunan Karaman ailesinin Yusufkuyu kırsal mahallesine hacı ziyaretine gittiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 13:10
  1. Karaman
  2. Diyarbakır
  3. Şanlıurfa
  4. trafik kazası
  5. baba ve 2 oğlu öldü
  6. feci kaza
  7. bir aile yok oldu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe mi Konyaspor mu?
    1. Fenerbahçe mi Konyaspor mu?
    2. Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    3. İsrail İHA’yı Türkiye'den almak istedi
    4. Düşen plaka sonları oldu: 3 kişi..
    5. Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü aile..
    6. İran, sosyal medya yasağını tartışıyor!
    7. Sınıra askeri sevkiyat devam ediyor
    8. Fiyatları gündem olan lokantanın..
    9. Başhekim, hasta eşini ziyarete..
    10. Hürriyet’te sıra Ahmet Hakan’a mı..
    11. İran'dan AB'ye tehdit gibi uyarı!..
    12. Hurda araçta teşvik, meyvesini verdi!..
    13. Filipinler'de maden faciası! 40 kişi..
    14. İran'da 60'lık casus yakalandı
    15. Rıdvan Dilmen uyardı: Halkımız bu..
    16. Alvaro Negredo transfer olacak mı?..
    17. Yusuf Nazik sorguda! Sır perdesi..
    18. Soylu'dan ABD'nin gizli 12 Eylül..
    19. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman:..
    20. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi..
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri
    HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”
    Müslümanlara skandal taahhüt! "Oğlum cumaya gitmeyecek"
    Müslümanlara skandal taahhüt! "Oğlum cumaya gitmeyecek"