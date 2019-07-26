Şanlıurfa'da feci kaza: 8 yaralı Şanlıurfa'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucunda 8 kişi yaralandı.

İbrahim Çiftçi idaresindeki otomobil, Akçakale çevre yolu Şanlıurfa Ticaret Merkezi yakınlarında karşı yönden gelen Ahmet Bakırcı yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Hamit, Hürriyet, Ahmet, Mehmet, Aliye ve Ayşe Çiftçi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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