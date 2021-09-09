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Yerel Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Yerel

Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde köprüden aşağı düşen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 22:51:00 -
Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Siverek-Adıyaman karayolu 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Adıyaman istikametinden Siverek’e doğru seyir halinde bulunan Mehmet Emin Yalçın hakimiyetindeki 06 AY 8309 plakalı otomobil, ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Üstüntaş kırsal Mahallesi yakınlarında köprüden aşağı düştü. Kazada sürücü Mehmet Emin Yalçın ve Şeyhmus Yalçın olay yerinde hayatını kaybederken 13 yaşındaki Berat Y. ise yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden bir kişinin araçtan 50 metre uzaklığa fırladığı görüldü. Hayatını kaybeden diğer kişinin cenazesi ise otomobilin altında kaldı. Olay yerine çağrılan çekici ile çekilen otomobilin altında kalan talihsiz adamın cesedi çıkarıldı.


Olay incelemesi sonrası, hayatını kaybedenlerin cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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