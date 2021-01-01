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Yaşam Şanlıurfa’da Eyyüp Nebi Camii ve Külliyesi ibadete hazır
Yaşam

Şanlıurfa’da Eyyüp Nebi Camii ve Külliyesi ibadete hazır

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, Eyyüp Nebi Camii ve Külliyesi’nde bir süre önce başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 21:13:00 -
Şanlıurfa’da Eyyüp Nebi Camii ve Külliyesi ibadete hazır

Açıklamaya göre, tarihte “Sabır timsali” olarak anılan Hazreti Eyyüp Peygamber ile eşi Rahime Hatun ve Elyasa Peygamber’in kabrinin de bulunduğu kent merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Eyüp Nebi Mahallesi’nde bir süre önce başlatılan restorasyon çalışmaları bitti. Çevre düzenlenmesinin ardından önümüzdeki günlerde hizmete girmesi planlanıyor.

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