Şanlıurfa’da Eyyüp Nebi Camii ve Külliyesi ibadete hazır
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, Eyyüp Nebi Camii ve Külliyesi’nde bir süre önce başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.
Açıklamaya göre, tarihte “Sabır timsali” olarak anılan Hazreti Eyyüp Peygamber ile eşi Rahime Hatun ve Elyasa Peygamber’in kabrinin de bulunduğu kent merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Eyüp Nebi Mahallesi’nde bir süre önce başlatılan restorasyon çalışmaları bitti. Çevre düzenlenmesinin ardından önümüzdeki günlerde hizmete girmesi planlanıyor.