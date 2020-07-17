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Aktüel

Şanlıurfa'da elektrik tellerine temas eden saman yüklü kamyon yandı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 12:00:46 -
Şanlıurfa'da elektrik tellerine temas eden saman yüklü kamyon yandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da elektrik tellerine temas etmesi sonucu alev alan saman yüklü kamyon, kullanılamaz hale geldi.

Merkez Haliliye ilçesi Mahalli Mahallesi'nde Sedat Ş'nin yönetimindeki 31 PC 163 saman yüklü kamyonun seyir halindeyken elektrik tellerine teması sonrası yangın çıktı.

Aracında duman çıktığını fark eden sürücü yol kenarına park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

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