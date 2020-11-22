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Aktüel Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Aktüel

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-22 12:34:12 -
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, elektrik işiyle uğraşan Fadıl Aydoğan (40), Viranşehir ilçesi kırsalındaki Elbeğendi Mahallesi'ndeki bir arazide elektrik hattı bağlamak isterken akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Aydoğan, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Aydoğan'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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