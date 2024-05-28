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Yerel Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Yerel

Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-05-28 11:59:57 - 2024-05-28 11:59:56
Şanlıurfa’da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesinde meydana geldi. 26 yaşındaki elektrik işçisi Yusuf Turan, kırsalda yaşanan bir elektrik arızasını gidermek için elektrik direğine çıktı. İddiaya göre, akımın kesilmediği elektrik hattına temas eden Turan, akıma kapıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, ağır yaralı Turan’ı yaptıkları ilk müdahale sonrası ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan genç, daha sonra ambulansla Şanlıurfa’ya sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Turan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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