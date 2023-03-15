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Aktüel Şanlıurfa'da eğitime bir gün daha ara verildi
Aktüel

Şanlıurfa'da eğitime bir gün daha ara verildi

Şanlıurfa Valiliği, şiddetli sağanak yağış nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 18:53:00 -
Şanlıurfa'da eğitime bir gün daha ara verildi

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime bugün de ara verilmişti.

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