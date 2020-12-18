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Aktüel Şanlıurfa'da drone ile trafik denetimi
Aktüel

Şanlıurfa'da drone ile trafik denetimi

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:18:35 -
Şanlıurfa'da drone ile trafik denetimi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da emniyet ve jandarma trafik ekiplerince, drone destekli denetimlerde kurallara uymayan sürücülere 13 bin 487 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, merkez Karaköprü ilçesi çevre yolunda drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, kırmızı ışık ihlali yapan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan ve emniyet kemeri takmayan 76 sürücüye 13 bin 487 lira cezai işlem uyguladı, 2 araç ise trafikten men edildi.

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