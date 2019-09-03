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Şanlıurfa’da Dicle Elektrik ekibine saldırı: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde tarımsal sulamada kullanılan kaçak trafoya jandarma ekiplerinin nezaretiyle el koymaya giden Dicle Elektrik Dağıtım ekibi, trafo sahiplerinin saldırısına uğradı.

03 Eylül 2019 Salı 16:33
Şanlıurfa’da Dicle Elektrik ekibine saldırı: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde tarımsal sulamada kullanılan kaçak trafoya jandarma ekiplerinin nezaretiyle el koymaya giden Dicle Elektrik Dağıtım ekibi, trafo sahiplerinin saldırısına uğradı. Saldırıda bir mühendis yaralanırken, şirkete ait araçlar hasar gördü.


Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürlüğü enerji kayıpları birimi tarafından yapılan saha çalışması sırasında Viranşehir ilçesine bağlı Çokran Mahallesi’nde tarımsal sulamada kullanılan kaçak bir trafo belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından durum Cumhuriyet Savcılığı’na bildirildi. Savcılık da kayıt dışı elektrik trafosu ile ilgili el koyma kararı verdi. Bunun üzerine Dicle Elektrik ekipleri savcılığın kararı doğrultusunda bugün, kaçak kullanılan trafoya el koymak üzere jandarma eşliğinde Çokaran Mahallesine gitti.



Saldırıda bir mühendis yaralandı


Trafo sahipleri olduğu öğrenilen bir grup, mahalleye gelen Dicle Elektrik ekibini, jandarmaya rağmen buraya yaklaştırmak istemedi. Gerek Dicle Elektrik ekibindeki görevlilerin, gerekse jandarmanın diyalog çabaları sonuç vermeyince, gruptaki bazı kişiler, Dicle Elektrik’e ait araçları taşlayarak, ekipte bulunan görevlilere saldırmaya başladı. Saldırı sırasında bir elektrik mühendisi yaralanırken, şirkete ait araçların camları kırıldı, araçlar atılan taşlarla ve tekmeleme sonunda hasar gördü.



Trafo ve panoya el konuldu


Jandarmanın müdahalesi ile saldırgan grubun buradan uzaklaştırılmasının ardından kaçak trafo, pano ve diğer malzemelere el konuldu. Saldırıda yaralanan elektrik mühendisi tedavi altına alınırken, saldırganlardan 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 16:33
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