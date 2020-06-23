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Aktüel

Şanlıurfa'da devrilen helezon makinesinin altında kalan kişi öldü

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 11:03:43 -
Şanlıurfa'da devrilen helezon makinesinin altında kalan kişi öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolda yürürken üzerine helezon makinesi devrilen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ramazan A. idaresindeki 15 PP 406 plakalı traktör, Fırat Mahallesi'nde dönmeye çalışırken römorka bağlı helezon makinesi, yolda yürüyen Ferit Kayışkıran'ın (56) üzerine devrildi.

Kazayı görenlerin yardımına koştuğu Kayışkıran, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kayışkıran, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, helezon makinesinin devrilme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Kayışkıran'ın yolda yürürken dönüş yapan traktörün arkasına bağlı helezonun üzerine devrilmesi ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

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