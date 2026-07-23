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Yerel Şanlıurfa’da devlete ve millete tuzak kuran dolandırıcı çetesine ağır darbe!
Yerel

Şanlıurfa’da devlete ve millete tuzak kuran dolandırıcı çetesine ağır darbe!

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Şanlıurfa’da devlete ve millete tuzak kuran dolandırıcı çetesine ağır darbe!

Şanlıurfa'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp gariban vatandaşların birikimlerine göz diken dolandırıcı çetesinin kirli oyunu emniyet güçlerince bozuldu.

Şanlıurfa'da telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaktan gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 6 adet cep telefonu, 6 adet sim kart, 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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