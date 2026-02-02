Şanlıurfa’da dev vurguna jandarma tokadı! Milyarlarca liralık tefeci şebekesi çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa’da tefecilik yaparak vatandaşın kanını emen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, hesaplarında tam 4,2 milyar TL hareketlilik tespit edilen 37 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Şanlıurfa’da Jandarma ekiplerinin 545 personel ve JİHA desteğiyle 45 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 4,2 milyar TL’lik hesap hareketi yöneten dev tefeci çetesi çökertildi. Vatandaşları yüksek faizli borçlarla kıskaca alıp tehditle mal varlıklarına çöken şebekeye ait 804 milyon TL değerindeki taşınmaz, araç ve banka hesabına el konulurken, suç gelirleriyle finanse edilen 12 şirkete ise kayyım atandı.
Jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla adalete teslim edilen şahıslardan 23’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.