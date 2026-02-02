  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li Başkanlar Yine Birbirine Girdi: Vatandaş Mağdur, Başkanlar Kavgalı! “Ben bu milletin küfrünü yemek zorunda değilim” Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı Epstein belgelerinde dikkat çeken detay! Putin’in yerine geçecek isim yazıldı Ömer Çelik: "Cumhurbaşkanımızın Suriye Vizyonu Küresel Mutabakatın Omurgasıdır" Ümit Özdağ'a şok suçlamalar! Eski danışmandan kayıt dışı para itirafları Zafer Partili eski başkandan Ümit Özdağ’a ağır suçlama: Partiye çanta çanta, poşet poşet kayıt dışı para akıyor! Selçuk Bayraktar’dan batı taklitçilerine Osmanlı Şamarı: "Biz Fatih’in ve Selahaddin’in torunlarıyız!" Uyuşturucudan gözaltına alınan 11 sosyal medya fenomeni serbest bırakıldı BBP Genel Başkanı Destici: Kadın hastaneleri ve üniversiteleri kurulsun, ev hanımlarına maaş bağlansın! ABD ile Rothschild firması arasında 25 milyon dolarlık EPSTEİN anlaşması! 3 milyondan fazla yeni rezil dosyalar
Gündem Şanlıurfa’da dev vurguna jandarma tokadı! Milyarlarca liralık tefeci şebekesi çökertildi
Gündem

Şanlıurfa’da dev vurguna jandarma tokadı! Milyarlarca liralık tefeci şebekesi çökertildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şanlıurfa’da dev vurguna jandarma tokadı! Milyarlarca liralık tefeci şebekesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa’da tefecilik yaparak vatandaşın kanını emen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, hesaplarında tam 4,2 milyar TL hareketlilik tespit edilen 37 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

 

Şanlıurfa’da Jandarma ekiplerinin 545 personel ve JİHA desteğiyle 45 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 4,2 milyar TL’lik hesap hareketi yöneten dev tefeci çetesi çökertildi. Vatandaşları yüksek faizli borçlarla kıskaca alıp tehditle mal varlıklarına çöken şebekeye ait 804 milyon TL değerindeki taşınmaz, araç ve banka hesabına el konulurken, suç gelirleriyle finanse edilen 12 şirkete ise kayyım atandı.

 

Jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla adalete teslim edilen şahıslardan 23’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

 

Bakan Yerlikaya, Atlas'ın ailesini ziyaret etti
Bakan Yerlikaya, Atlas'ın ailesini ziyaret etti

Gündem

Bakan Yerlikaya, Atlas'ın ailesini ziyaret etti

Bakan Yerlikaya'dan Uludağ açıklaması: Mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı
Bakan Yerlikaya'dan Uludağ açıklaması: Mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı

Gündem

Bakan Yerlikaya'dan Uludağ açıklaması: Mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya istatistikleri paylaştı: İşte trafik kazalarının açık ara birinci nedeni!
İçişleri Bakanı Yerlikaya istatistikleri paylaştı: İşte trafik kazalarının açık ara birinci nedeni!

Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya istatistikleri paylaştı: İşte trafik kazalarının açık ara birinci nedeni!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23