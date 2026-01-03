  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı

Memur ve emekli zammı için geri sayım başladı! Polis memuru, doktor ve öğretmen yeni yılda kim ne kadar alacak?

Yunan basını, milli seyir füzesi GEZGİN'i mercek altına alarak Tomahawk benzetmesinde bulundu.

Yine Halk TV yine skandal! Türk milletine ağır küfür eden şahsı bakın nasıl mağdur göstermeye çalıştı

Müfterilerin kirli oyunu elinde patladı! Halk TV’nin "yalan rüzgarı"na tokat gibi cevap: Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel o iftiraları bir bir çöpe attı

BM'den İsrail'e çok sert 'STK' uyarısı! Guterres devreye girdi: İnsani yardımın kalbine darbe, yüz binlerce sivil ölümle burun buruna!

3 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi

3 Ocak 1931: Muhammet Geldiyev'in vefatı (Dil Bilimci)

Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor

Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!
Yerel Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 terörist paketlendi
Yerel

Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 terörist paketlendi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 terörist paketlendi

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şahıstan 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren örgüt üyelerinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda elektronik malzemeler ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

3 polisimiz şehit olmuştu! Yalova’daki DEAŞ operasyonunda flaş gelişme
3 polisimiz şehit olmuştu! Yalova’daki DEAŞ operasyonunda flaş gelişme

Gündem

3 polisimiz şehit olmuştu! Yalova’daki DEAŞ operasyonunda flaş gelişme

Bir DEAŞ operasyonu daha: 4 tutuklama
Bir DEAŞ operasyonu daha: 4 tutuklama

Yerel

Bir DEAŞ operasyonu daha: 4 tutuklama

İstanbul'da DEAŞ'a ağır darbe: 67 terör şüphelisi tutuklandı!
İstanbul'da DEAŞ'a ağır darbe: 67 terör şüphelisi tutuklandı!

Gündem

İstanbul'da DEAŞ'a ağır darbe: 67 terör şüphelisi tutuklandı!

FETÖ ve DEAŞ'tan aynı taktik! "Diyanet'e bağlı camilere..."
FETÖ ve DEAŞ'tan aynı taktik! "Diyanet'e bağlı camilere..."

Gündem

FETÖ ve DEAŞ'tan aynı taktik! "Diyanet'e bağlı camilere..."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor
Dünya

Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor

Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), “Güney Yemen halkının kendi kaderini tayin hakkı” gerekçesiyle iki yıllık bağı..
Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar
Gündem

Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Gelsenkirchen kentindeki Sparkasse bankasını Noel tatili sırasında soyan hırsızların açtığı 3 bin..
Ahlaksızlıkta sınır tanımıyorlar! RTÜK'ün kapısına kilit vurduğu o diziden mide bulandıran skandal: "Bol bol sevişin" diyerek milli manevi değerlerimize alenen savaş açtılar!
Medya

Ahlaksızlıkta sınır tanımıyorlar! RTÜK'ün kapısına kilit vurduğu o diziden mide bulandıran skandal: "Bol bol sevişin" diyerek milli manevi değerlerimize alenen savaş açtılar!

Milletin değerlerini ayaklar altına alan, aile yapısını dinamitlemek için kurgulanan rezil dizi "Jasmine", Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23