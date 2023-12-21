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Yerel Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu
Yerel

Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-12-21 02:21:00 -

Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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