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Aktüel Şanlıurfa'da çöken toprak ve kaya yığınının altında kalan yavru köpek kurtarıldı
Aktüel

Şanlıurfa'da çöken toprak ve kaya yığınının altında kalan yavru köpek kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 19:45:15 -
Şanlıurfa'da çöken toprak ve kaya yığınının altında kalan yavru köpek kurtarıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da inşaat alanında meydana gelen çökme sonucu toprak ve kaya yığınının altında kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi Yeni Hayvan Pazarı yakınlarındaki bir inşaat alanında çökme meydana geldi. Bu sırada bölgede bulunan yavru bir köpek, toprak ve kaya yığınının altında kaldı.

Yığının altında köpeğin sesini duyan çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zamana karşı yarışarak köpeği kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı.

Kayaları kaldıran ekipler, kürek ve elleriyle toprağı eşerek köpeğe ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yavru köpeği sağlıklı bir şekilde yığının altından çıkardı.

Köpeği temizleyen ekipler, daha sonra susayan köpeğe uzun süre su verdi.

Ekipler, "Boncuk" ismini verdikleri köpeği daha sonra yaşam alanına bıraktı.

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