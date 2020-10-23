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Aktüel Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen babaya 5 yıl hapis talebi
Aktüel

Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen babaya 5 yıl hapis talebi

Yeniakit Publisher
2020-10-23 12:52:11 -
Şanlıurfa'da çocuklarına şiddet uyguladığı iddia edilen babaya 5 yıl hapis talebi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 4 çocuğundan 3'üne şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan babanın 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan baba R.Ç. hakkında iddianame hazırlandı.

Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, babanın 5, 7 ve 9 yaşındaki 3 çocuğuna farklı şekillerde uzun süreli sistematik bir şekilde işkence yaptığı ve onları aç bıraktığı belirtildi.

Babanın, kemer ve sopayla darbettiği çocuklarının saçlarını çekip üzerlerine çay dökerek işkence yaptığı Adli Tıp Kurumu raporlarıyla belirlendiğine yer verilen iddianamede, çocukların maruz kaldığı işkencenin hayat boyu sürecek tahrip edici etkiye sahip olduğu anlatıldı.

İddianamede, çocukların ifadeleri, deliler ve tanık beyanları da dikkate alınarak şüpheli babanın isnat edilen suçları işlediğine kanaat getirildi.

Müşteki anne Narin Ç. de beyanında 10 yıllık evli olduğunu ve bu süreç boyunca darbedildiğini, son olarak da eşinin hortumla üzerine soğuk su tutarak dövdüğü için annesinin yanına gitmeye karar verdiğini belirtti.

Babanın suçunu itiraf ettiği aktarılan iddianamede, R.Ç'nin "eziyet etme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şanlıurfa'da 17 Eylül'de 4 çocuğundan 3'üne şiddet uyguladığı iddia edilen baba tutuklanmıştı.

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