Şanlıurfa'da cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da cep telefonu kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Eyyübiye ilçesinde bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 157 kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.