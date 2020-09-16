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Aktüel Şanlıurfa'da cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Şanlıurfa'da cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 10:56:01 -
Şanlıurfa'da cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da cep telefonu kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Eyyübiye ilçesinde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 157 kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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