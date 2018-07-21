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Şanlıurfa'da can pazarı! Fabrikada yangın çıktı

Şanlıurfa'da bir iplik fabrikasında yangın çıktı. Yangın esnasında çöken duvarın altında kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 07:04
Şanlıurfa'da can pazarı! Fabrikada yangın çıktı

Şanlıurfa'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir iplik fabrikasında çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, 2. OSB'de bir iplik fabrikasının makine bölümünde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Pamuk ve iplik balyalarının tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın diğer bölümlerine de sıçradı.

Büyükşehir Belediyesinden çok sayıda itfaiye ekibi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri olay yerine sevk edildi.

Yangına müdahale etmekte güçlük çeken itfaiye ekipleri fabrikanın bazı duvarlarını yıktı.

Çalışmalar sırasında çöken duvarın altında kalarak yaralanan iki işçi ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci olay yerine gelerek söndürme çalışmaları hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Yaklaşık üç saat sonra kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 07:04
  1. Şanlıurfa
  2. Organize Sanayi Bölgesi
  3. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
  4. fabrika yangın

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